Кожен успіх бойових бригад містить у собі зв'язківців - Зеленський у привітанні воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки з їхнім професійним святом.

"Сучасне життя неможливо уявити без надійного швидкого зв'язку, тим більше неможливо уявити успішний захист життя без якісного зв'язку. На всіх етапах оборони працює зв'язок: від ухвалення рішень у штабах до передових позицій на нашому фронті, від нарад із нашими командувачами до бойових дій", - сказав він, виступаючи у вівторок у Києві на церемонії нагородження.

"Стійкість та надійність зв'язку, швидкість відновлення зв'язку - одна з ключових передумов успіху наших воїнів у бою, а сьогодні це – пріоритет", - зазначив він.

"Я хочу сьогодні подякувати всім воїнам Військ зв'язку та кібербезпеки України. Більш ніж 65 тисяч таких воїнів служать у різних підрозділах Сил оборони та безпеки нашої держави. Пам'ятаємо, що кожен успіх бойових бригад та інших підрозділів, кожна перемога над російськими окупантами завжди містить у собі зв'язківців, які працюють саме для цих перемог, забезпечують їх якісним зв'язком", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "ми здобудемо перемогу, сумнівів немає, якщо ніколи не втратимо одну, на мій погляд, із головних речей. Це єдність. Єдність між нами. Тобто саме той зв'язок емоційний, який робить усіх українців побратимами".