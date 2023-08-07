Події

20:58 07.08.2023

Відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську

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Відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області в понеділок.

"Покровськ у Донецькій області. Два ракетні удари росіян по житловому будинку. Станом на цей момент відомо про двох загиблих - жінку і чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники і медики працюють", - написав він у телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив про одну загиблу людину і сімох поранених.

"1 людина загинула, 7 поранені - такі попередні оперативні дані наслідків рашистської ракетної атаки на Покровськ", - написав він у телеграм-каналі.

"Рашисти завдали два удари по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки в приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - повідомив Кириленко.

Голова ОВА наголосив, що зберігається загроза повторних атак росіян.

"Інформацію про поранених і загиблих оновлюватиму мірою надходження", - підсумував він.

 

 

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #покровськ

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