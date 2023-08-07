Протягом доби відбулося до 30 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими захисниками і російськими окупантами відбулося близько 28 бойових зіткнень на фронті, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні в понеділок увечері.

Зазначається, що українські військові відбили ворожі атаки в районі Синьківки, на північ від Іванівки Харківської області та на південь від Новоселівського на Луганщині на куп'янському напрямку, неподалік Авдіївки на авдіївському напрямку.

На мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ окупаційних військ поблизу Мар'їнки.

Противник вів безуспішні наступальні дії біля Андріївки, Курдюмівки та Дружби на Донеччині, а також у районі Роботиного Запорізької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначають у Генштабі.