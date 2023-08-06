ЗС України знищили понад 20 одиниць бойової техніки окупантів на таврійському напрямку

На таврійському напрямку українські військові знищили 21 од. бойової техніки, а також завдали втрат особовому складу армії РФ, які за добу становили майже дві роти вбитими і пораненими, повідомляє командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у неділю ввечері.

"За минулу добу ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 608 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 21 одиницю військової техніки противника", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, ліквідовано 3 ББМ, 10 артилерійських систем і мінометів, 2 БПЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.