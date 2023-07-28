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09:45 28.07.2023

У Старобільську залишилося 20% "корінного" населення - начальник МВА

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У Старобільську залишилося 20% "корінного" населення - начальник МВА

У Старобільську (Луганська область) наразі залишилося 20% від колишньої кількості населення, яке налічувалося до повномасштабного вторгнення Росії, повідомила начальник Старобільської міської військової адміністрації Яна Літвінова.

"Від, так би мовити, "корінного" населення Старобільська залишилося всього 20%. А до повномасштабного вторгнення в самому місті було 18 тисяч", - розповіла Літвінова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Однак візуально, за її словами, цього не помітно, оскільки "дуже велика кількість людей переїхала з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та інших громад, а також є багато російських військових, які там постійно окопуються, намагаючись створити ілюзію певного опору".

Водночас на запитання про те, чи забезпечені місцеві жителі, які залишилися, ліками, харчовими продуктами, продовольством, Літвінова зазначила, що "в принципі, все є", але акцентувала на сумнівній якості товару в аптеках і магазинах.

"Люди розповідають, що їм не допомагають ті ліки, які прийшли на заміну нашим. Наприклад, від онкозахворювань, цукрового діабету, серцеві. Те саме і з продуктами харчування. Вони неякісні та несмачні. Багато хто повернувся до закупівлі продуктів, вирощених на городах, тобто того, що місцеві продають на ринку. На старобільський ринок приїжджають скуповуватися навіть із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, бо там справді проблема з продуктами харчування", - пояснила начальниця МВА.

Крім того, вона додала, що в лікарнях окупованої частини Луганської області росіяни облаштували військові шпиталі, у зв'язку з чим багато мирних жителів "узагалі відрізані від доступної медицини": їх перенаправляють до Луганська, куди російські загарбники вивезли обладнання з медичних закладів, що розташовані в районних центрах.

Теги: #старобільськ #літвінова

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