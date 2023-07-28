Збитки Старобілька від російської окупації оцінюють у сотні мільйонів гривень - начальник МВА

Збитки міста Старобільськ (Луганська область) від російської окупації попередньо оцінюються в сотні мільйонів гривень, заявила начальник Старобільської міської військової адміністрації Яна Літвінова.

"Якщо йдеться про житловий фонд, то можемо приблизно зорієнтуватися щодо наявної наразі цінової політики. Водночас, якщо говорити про все вивезене майно з громади, то ці збитки зможемо оцінити вже після того, як зайдемо на територію (після деокупації - ІФ-У). Хоча вже наразі можу сказати, що це сотні мільйонів гривень", - розповіла Літвінова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, найбільше руйнувань унаслідок російських обстрілів у Старобільську сталося на початку лютого 2022 року: деякі будинки було зруйновано повністю та частково, але на сьогодні їх узагалі знесено.