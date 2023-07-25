Події

07:07 25.07.2023

25 липня: Яке сьогодні свято

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25 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 517 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 517 RUSSIAN AGRESSION

25 липня відзначають День кулінарів, День зубного техніка, Всесвітній день запобігання утопленням, День вина і сиру в США, Міжнародний день червоних туфель.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Прокла та Іларія.

У католиків - День святого Якова.

Всесвітній день запобігання утопленням

Всесвітній день запобігання утопленням відзначають щорічно 25 липня. Він був заснований резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про "Глобальне запобігання утопленням" у квітні 2021 року. Сприяє підвищенню обізнаності про катастрофічні наслідки утоплення як для сімей, так і для суспільства, а також інформації про життєво важливі способи запобігання цьому явищу.

Міжнародний день червоних туфель

25 липня світ відзначає Міжнародний день червоних туфель - це подія не про взуття, а про кліщів та їхню небезпеку. Присвячена пам'яті австралійки Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма 2013 року, а також поширенню інформації про захворювання Лайма та інші маловідомі захворювання у світі.

День зубного техніка

Щорічно, з 2000 року, 25 липня відзначається неофіційне професійне свято - День зубного техніка.

Зубний технік - це стоматологічний фахівець, який займається виготовленням і ремонтом зубних і лицьових протезів. Робота зубного техніка вимагає наявності знань математики, фізики, хімії, анатомії, а також володіння навичками гравіювання і слюсарської справи. Місце роботи такого фахівця - зуботехнічна лабораторія.

Ще цього дня:

1909 - Француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 - Євген Петрушевич у Відні заснував закордонний уряд ЗУНР.

1947 - У Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді;

1957 - У Тунісі скасовано монархію;

1963 - Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою;

1978 - У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.

2008 - Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 - Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Церковне свято

25 липня в церковному календарі - день пам'яті мучеників Прокла та Іларія. Вони постраждали за віру в Христа за часів імператора Траяна. Прокла змушував вклонитися язичницьким богам правитель Максим, але той витримав усі тортури. Та ще й передбачив Максиму, що той скоро визнає силу Христа. Прокла змусили бігти за колісницею, але Бог зупинив її, а сановник, що сидів там, закам'янів.

Максим дуже розлютився і наказав вивезти Прокла за місто, прив'язати до стовпа, а потім розстріляти з лука. Дорогою зустрівся їм племінник мученика Іларій. Він обійняв дядька. Оскільки Іларій також сповідував християнство, його схопили і кинули до в'язниці. Прокла стратили, а Іларія довгий час тягнули містом, а потім обезголовили.

Іменини: Прокл, Арсеній, Гаврило, Вероніка, Марія, Андрій, Михайло, Іван, Федір, Іларіон.

Теги: #25липня

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06:57 25.07.2022
25 липня: Цей день в Україні та в світі

25 липня: Цей день в Україні та в світі

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