25 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 152 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 152 RUSSIAN AGRESSION

25 липня в Україні і світі відзначають День зубного техніка.

Цього дня православна церква згадує святих мучеників Прокла та Іларія.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Так, у 1907 році в Англії було організовано скаутський рух, в 1947 в Празі відкрився 1-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів, в 1992 стартували XXV літні Олімпійські ігри в Барселоні (Іспанія), а 22 роки тому в паризькому аеропорту зазнав катастрофи пасажирський лайнер Конкорд.

У цей день:

1909 — Француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 — Формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1920 — У бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків;

1937 — Повністю розформовано, як контрреволюційний, ЦК комсомолу України;

1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".

1957 — У Тунісі скасовано монархію;

1963 — Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою;

1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км;

1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос;

2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Міжнародний день зубного техніка

З активним розвитком протезування професія зубного техніка стрімко почала набирати обертів і на сьогодні є досить актуальною.

Зубний технік – це, безумовно, творча професія, яку можна порівняти з професією ювеліра та годинникара, адже у цих майстрів є щось спільне – копітка і точна праця.

Лише в дуже поодиноких випадках зубний технік зустрічається з пацієнтом, а всі робочі нюанси він узгоджує зі стоматологом-ортопедом.

З гіпсової моделі, яку знімає стоматолог, зубний технік виготовляє те, що має стати не лише естетичним та функціональним, а й довговічним та радувати пацієнта.

Скаутський рух

В Англії організовано скаутський рух "Будь готовий допомогти слабкому".

Засновником скаутського руху є відомий англійський громадський діяч полковник Роберт Баден-Пауелл. Усе почалося з того, що він вирішив спробувати розвинути у відповідній для дітей формі скаутські заходи, які практикував під час своєї військової кар'єри. Пауелл організував для двох десятків хлопчиків із різних соціальних верств табір на острові Броунсі.

Експеримент виявився настільки успішним, що Баден-Пауелл вважав за потрібне опублікувати його результати як особливу програму для бой-скаутів. Принципи виховання дітей та молоді, які, швидше, нагадували цікаву пригодницьку гру, він виклав у книзі "Розвідка для хлопчиків".

Інтерес до його починання виявився приголомшливим. Упродовж тижня у всій країні хлопчики утворили патрулі бойскаутів і до кінця року почала діяти національна штаб-квартира з координації цього руху.

Катастрофа надзвукового пасажирського лайнера Конкорд

Свій перший випробувальний політ надзвуковий пасажирський літак "Конкорд" здійснив у 1969 році, а в серпні 1995-го на "Конкорді" було встановлено рекорд швидкості обльоту Землі - 31 година 30 хвилин.

1976 року літаки розпочали регулярні комерційні рейси з пасажирами на борту. Від початку експлуатації послугами "Конкордів" скористалися понад три мільйони людей. Лайнером літали королева Великої Британії Єлизавета II, музиканти Пол Маккартні та Мік Джаггер, актори, спортсмени, політики.

Однак у зв'язку з катастрофою, що сталася в паризькому аеропорту 25 липня 2000 року, в якій загинули 113 людей (109 мешканців готелю, що перебували на його борту, і четверо мешканців готелю, на який обвалився літак, що палав), експлуатацію "Конкорду" було припинено до 2001 року.

Церковне свято

Православна церква цього дня згадує святих мучеників Прокла та Іларія, які постраждали за віру у 2 столітті. Першим узяли під варту Прокла. Імператор Максим намагався силою і тортурами змусити його зректися Христа, але мученик залишився вірним своїм переконанням. Більше того, він передбачив Максиму, що той і сам незабаром буде змушений повірити у єдиного Бога.

Прокла прив'язали до колісниці правителя і змусили бігти за нею; Знемагаючи в дорозі, мученик молився, щоб Господь зупинив візок. Так і сталося. Жодні зусилля не могли зрушити колісницю з місця, доки Максим не підписав хартію зі сповіданням Христа. Однак посоромлений правитель помстився Проклу — звелів прив'язати його до стовпа і наказав лучникам розстріляти його. Воїни, які отримали цей наказ, умовляли мученика підкоритися та зберегти собі життя, але він відмовився та попросив солдатів виконати те, що їм було наказано.

Дорогою до місця вбивства до процесії підійшов племінник Прокла - Іларія. Він обійняв свого дядька і теж назвався християнином. Воїни затримали його. На суді він з такою ж безстрашністю, як і Прокл, обстоював свою віру і після багатьох катувань був засуджений до смерті. Християни поховали святих родичів в одній могилі.

Іменини: Арсен, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.