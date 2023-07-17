Події

13:22 17.07.2023

Трагедію рейсу MH17 не буде забуто - Зеленський

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Трагедію рейсу MH17 не буде забуто - Зеленський

Трагедію рейсу MH17 ніколи не буде забуто, написав президент України Володимир Зеленський у понеділок у твіттері.

"Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв рейсу #MH17. Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні", - написав він.

Рейс Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзійських авіаліній" було збито 17 липня 2014 року в районі м. Сніжного Донецької області.

17 листопада 2022 року суд у Нідерландах засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення за вбивство людей.

 

Теги: #mh17

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