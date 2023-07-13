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15:17 13.07.2023

Сили оборони України продовжують поступове просування вперед на мелітопольському та бердянському напрямках

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Сили оборони України продовжують поступове просування вперед на мелітопольському та бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують поступове просування вперед на мелітопольському і бердянському напрямках, попри прагнення ворога повернути втрачені позиції, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Наступальні операції Сил оборони відзначаються поступовим рухом уперед на мелітопольському та бердянському напрямках, попри те, що ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танками та оборонними групами", - сказав Шершень в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер.

Як зазначив спікер, "наші захисники утримують рубежі й дають гідну відсіч". За його даними, протягом минулої доби "ворог 25 разів атакував наші позиції, здійснив 615 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗВ і ствольну артилерію. Загалом противник здійснив 11 авіаударів і вісім разів атакував із неба, застосовуючи, зокрема, дрони-камікадзе".

Як повідомив Шершень, ворог продовжує зосереджувати "наступальні зусилля на авдіївському та мар'їнському напрямках. Його мета не змінилася - завдання оволодіти Мар'їнкою й створити умови для охоплення Авдіївки. Ворог завдав авіаударів на околицях цих міст, включно з Красногорівкою".

Речник також повідомив про невдалі спроби противника наступати протягом минулої доби. "Ворог провів невдалі спроби наступу в бік с. Рівнопіль. Окупанти завдали авіаудару по селу Сторожеве, ворог обстріляв понад 15 населених пунктів".

Шершень підтвердив наявність касетних снарядів у розпорядженні Сил оборони таврійського напряму та наголосив на словах командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, сказаних в інтерв'ю CNN, про те, що "застосування цих снарядів відбуватиметься винятково в правовому полі".

Теги: #просування #сили_оборони

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