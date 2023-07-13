13 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 505 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 505 RUSSIAN AGRESSION

13 липня відзначають Міжнародний день головоломки, Всесвітній день року, Міжнародний день диригента, Міжнародний день ткачів, Международный день дирижера, Международный день ткаль.

У Чорногорії - День державності.

Православна церква вшановує пам'ять Дванадцяти апостолів.

Цього дня, 1837 року, Королева Вікторія стала першим англійським монархом, який оселився в Букінгемському палаці.

А 1871 року - у лондонському Кришталевому палаці пройшла перша у світі виставка кішок.

А сто років тому, в 1923 році, у Лос-Анджелесі на схилі гори з'явився напис "HOLLYWOOD".

Міжнародний день головоломки

Дата приурочена до дня народження Ерне Рубіка - угорського архітектора і дизайнера, який народився 13 липня 1944 року і здобув світову популярність за свій винахід, ствоерний у 1974 році.

Будучи викладачем в Академії прикладних мистецтв у Будапешті, Рубік, пояснюючи студентам одну з математичних теорій, вигадав набір із 27 кубиків, грані яких мали різні кольори. Виявилося, що запатентований Рубіком в Угорщині винахід являє собою захопливу головоломку, перша партія якої була випущена на батьківщині винахідника 1977 року. Первісна назва іграшки-головоломки - "Магічний куб".

По суті своїй головоломка - це не що інше, як складне завдання, розв'язання якого вимагає кмітливості. Вчені неодноразово підтверджували, що під час розв'язання головоломок людина задіює обидві півкулі головного мозку, тренуючи пам'ять, уяву, уважність.

Ще цього дня:

1908 - У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки

1920 - Створено товариство Червоного Хреста України.

1923 - Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим за 18 років.

1938 - Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалася поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.

1947 - У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися схвалити план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася чинною.

1949 - Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив до лав компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

1951 - У Лондоні закладенням першого каменю королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.

1956 - Закладено наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.

1966 - На екрани США вийшов фільм "Як вкрасти мільйон" з Одрі Хепберн і Пітером О'Тулом у головних ролях.

1985 -На змаганнях у Парижі Сергій Бубка вперше подолав у стрибках із жердиною висоту 6 метрів.

Церковне свято

Дванадцять апостолів

Свято отримало назву на честь дванадцяти апостолів - безпосередніх учнів Ісуса Христа. Історії їхнього життя і діяльності викладені в Євангелії та книзі "Діяння святих апостолів".

Іменини: Андрій, Варфоломій, Григорій, Діна, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Тадей, Пилип, Фома, Яків.