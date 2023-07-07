На Харківщині під час проведення ремонтних робіт підірвався екскаватор, водій госпіталізований

Поблизу с. Пашкове Барвінківської територіальної громади Харківської області під час проведення ремонтних робіт екскаватор Caterpillar-323 підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

"Унаслідок вибуху 51-річний водій дістав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні міста Краматорськ Донецької області. Транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначають, що територія, де сталася НП, декілька місяців перебувала під обстрілами ЗС РФ.