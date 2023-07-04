Camino Podolico офіційно прийнято до Європейської федерації "Шляхи святого Якова" - ДАРТ

Культурно-пізнавальний і паломницький маршрут із Вінниці через Бар до Кам'янця-Подільського "Подільський шлях святого Якова" (Camino Podolico) офіційно прийнято до Європейської федерації "Шляхи святого Якова", повідомило Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).

Як наголошується в його пресрелізі, Camino Podolico створено за моделлю "Шляхів святого Якова", які проходять через усю Європу і ведуть до Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), де зберігаються мощі апостола Якова.

Український маршрут протяжністю 250 км об'єднує 10 громад Поділля. Для зручності мандрівників запущено сайт, двомовний путівник, детальну мапу маршруту з максимальною кількістю цікавих об'єктів, стенди та покажчики на шляху, "паспорт пілігрима" та сертифікати проходження.

Під час тестового 2021 року Camino Podolico пройшло понад 150 мандрівників із різних міст України.

Нині через війну маршрут не працює. Однак у ДАРТ переконані: після перемоги 10 громад Поділля, об'єднаних у Camino Podolico, прийматимуть мандрівників не лише з України, а й з Європи.