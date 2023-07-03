3 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 495 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 495 RUSSIAN AGRESSION

3 липня - Всесвітній день без поліетиленових пакетів.

В Україні - День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

У Великій Британії - Вімблдонський тенісний турнір, Свято вогнів на Кубі.

Православна церква вшановує пам'ять єпископа Патарського Мефодія.

Ще цього дня:

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 - У продажу з'являються перші телевізори;

1962 - Франція визнає незалежність Алжиру;

1966 - Франція здійснює випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;

1973 - У Гельсінкі розпочинає роботу Нарада з безпеки та співробітництва в Європі;

1988 - Американський крейсер "Вінсеннес" збиває іранський пасажирський літак А300.

Церковне свято

Єпископ Патарський Мефодій, чию пам'ять вшановують сьогодні, жив у 3-4 століттях у Малій Азії і вирізнявся чернечим смиренням. Він навчав свою паству християнства мирно і тихо, але водночас твердо відстоював чистоту православ'я і боровся з єрессю. Мефодій залишив після себе багату літературну спадщину: твори на захист християнства, викладення православних догматів проти єресі, моральні повчання і тлумачення Святого Письма. У 312 році єпископа схопили язичники і стратили.

Іменини: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Мефодій, Наум, Микола, Римма, Фома.