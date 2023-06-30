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16:04 30.06.2023

Череватий: На Бахмутському напрямку досить потужне вороже угруповання - до 50 тис. осіб

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На бахмутському напрямку на сьогодні перебуває потужне вороже угруповання - до 50 тисяч осіб, більше ніж 300 танків і 330 артилерійських систем, "вагнерівців" там більше немає, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Так, на сьогодні на бахмутському напрямку немає злочинного угруповання "Вагнер". Там є угруповання вороже досить потужне - до 50 тисяч, понад 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню. Але це повітряно-десантні підрозділи, піхотні підрозділи ворога, бойовий армійський резерв, "БАРС", територіальні війська ворога і також частина набагато менших підрозділів, ніж ПВК, типу "Ветеран", - сказав речник в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Загалом за добу на бахмутському напрямку, як повідомив Череватий, відбулося 10 бойових зіткнень. Було вбито 104 окупантів, 166 дістали поранень, шістьох - узято в полон.

"Наші Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на бахмутському напрямку фронту, тиснуть на ворога по флангах північному та південному. Також ворог чинить потужний опір: 445 разів за цю добу завдав ударів по наших позиціях ствольною та реактивною артилерією, здійснив два авіанальоти", - розповів Череватий.

Також було знищено дві РСЗВ "Град", протитанковий ракетний комплекс, бойову розвідувальну машину, один командно-спостережний пункт батальйону і три польові склади з боєприпасами.

За словами речника, на лимано-куп'янському напрямку ворог тричі намагався атакувати українські позиції минулої доби, завдав 303 ударів артилерією і трьох авіаударів.

"Під час відбиття атак 22 окупантів було знищено, 59 поранено. Знищено два міномети, БПЛА і склад з боєприпасами", - повідомив він.

Теги: #бахмутський_напрямок

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