Мусульмани відзначають Курбан-байрам

Майже мільярд мусульман світу відзначають у середу головне ісламське свято - День жертвопринесення, відоме також під назвами Курбан-байрам та Ід аль-Адха.

Принести в жертву тварину зобов'язаний кожен мусульманин, який має на це кошти, причому одна людина може обмежитися вівцею, а на групу до десяти прихильників ісламу достатньо однієї голови великої рогатої худоби. Водночас тварина має бути досить молодою і без фізичних вад. Дві третіх м'яса жертви слід роздати незаможним, решта йде на святкову трапезу сім'ї.

Жертвопринесення здійснюють мусульмани на згадку про те, як пророк Ібрагім готовий був принести в жертву Всевишньому свого сина Ісмаїла, щоб довести відданість Богові. Однак Всевишній, випробувавши Ібрагіма, зупинив занесену над сином руку і послав Ібрагіму біле ягня, яке й принесли в жертву.

У дні Курбан-байраму заведено вдягати новий або принаймні найкращий одяг, ходити в гості, дарувати подарунки та відвідувати могили близьких.

У Саудівській Аравії свято жертвопринесення є кульмінацією хаджу - щорічного паломництва мусульман до святинь Мекки та Медини. Цього року там зібралося близько 2,5 млн вірян, у 2,5 раза більше, ніж торік, коли світ ще не оговтався від наслідків пандемії та пов'язаних із нею санітарних і візових обмежень.