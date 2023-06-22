Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагають постраждалим унаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Києві.

"Сьогодні вночі в одному з районів Києва стався вибух в 16-поверховому будинку. Волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України оперативно виїхали на місце трагедії для допомоги постраждалим та іншим рятувальним службам", - повідомило ТЧХУ на у фейсбуці в четвер.

Волонтери ТЧХУ на місці трагедії розгорнули намет, де постраждалим надають першу медичну та психологічну допомогу. Волонтери також пропонують людям зарядити телефони, випити чай, каву або воду.

Як повідомлялося, у Києві о 03:34 у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Малишка стався вибух, попередньо через витік газу, внаслідок чого розпочалася пожежа. Відомо про трьох загиблих і п'ятьох постраждалих. Повідомлялося про порятунок із пошкоджених квартир 20 осіб, жителів усього будинку евакуйовано.