Події

13:35 22.06.2023

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві

1 хв читати
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим унаслідок вибуху в житловому будинку в Києві

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагають постраждалим унаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Києві.

"Сьогодні вночі в одному з районів Києва стався вибух в 16-поверховому будинку. Волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України оперативно виїхали на місце трагедії для допомоги постраждалим та іншим рятувальним службам", - повідомило ТЧХУ на у фейсбуці в четвер.

Волонтери ТЧХУ на місці трагедії розгорнули намет, де постраждалим надають першу медичну та психологічну допомогу. Волонтери також пропонують людям зарядити телефони, випити чай, каву або воду.

Як повідомлялося, у Києві о 03:34 у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Малишка стався вибух, попередньо через витік газу, внаслідок чого розпочалася пожежа. Відомо про трьох загиблих і п'ятьох постраждалих. Повідомлялося про порятунок із пошкоджених квартир 20 осіб, жителів усього будинку евакуйовано.

Теги: #вибух #київ #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 22.06.2023
П'ятьом родинам із постраждалого від вибуху будинку в Дніпровському районі буде надано тимчасове житло, інші не подавали заявок - КМДА

П'ятьом родинам із постраждалого від вибуху будинку в Дніпровському районі буде надано тимчасове житло, інші не подавали заявок - КМДА

12:45 22.06.2023
Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

10:36 22.06.2023
Вибух у багатоповерхівці Києва стався, ймовірно, через витік газу - прокуратура

Вибух у багатоповерхівці Києва стався, ймовірно, через витік газу - прокуратура

10:33 22.06.2023
У постраждалому від вибуху будинку в Києві можуть залишатися люди - КМВА

У постраждалому від вибуху будинку в Києві можуть залишатися люди - КМВА

08:52 22.06.2023
Рятувальники ліквідували пожежу в результаті вибуху через витік газу в Дніпровському районі, зруйновано чотири квартири

Рятувальники ліквідували пожежу в результаті вибуху через витік газу в Дніпровському районі, зруйновано чотири квартири

08:04 22.06.2023
Кличко повідомив про ще одного загиблого в результаті вибуху від витоку газу в Дніпровському районі

Кличко повідомив про ще одного загиблого в результаті вибуху від витоку газу в Дніпровському районі

07:19 22.06.2023
Пожежу після вибуху в результаті витоку газу в багатоповерховому будинку в Києві локалізовано

Пожежу після вибуху в результаті витоку газу в багатоповерховому будинку в Києві локалізовано

07:06 22.06.2023
У Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, попередньо через витік газу

У Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, попередньо через витік газу

16:21 21.06.2023
Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці

Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці

10:43 21.06.2023
Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про ще одну підозру

Угорщина готує ІПСО з метою звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ - Лубінець

Кількість жертв вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

Зеленський підписав закон щодо обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується РФ, Білорусі та тимчасово окупованої території України

ОСТАННЄ

Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про ще одну підозру

Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

Естонія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, що включає обладнання для боротьби з дронами

Російські окупанти обстріляли Херсон, постраждали чотири людини - ОВА

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Кабаргіну, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для "Росатома"

Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

На Львівщині суди конфіскували у громадян РФ сім земельних ділянок

Україна очікує на поглиблення співпраці з Ізраїлем у питанні протидії загрозам з повітря - Посольство

У Запоріжжі поліцейські виявили схрон із боєприпасами

Угорщина готує ІПСО з метою звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ - Лубінець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА