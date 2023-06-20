Події

16:19 20.06.2023

Унаслідок обстрілу Херсона один співробітник ДСНС загинув, ще вісім поранені, уточнили в МВС

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Унаслідок обстрілу Херсона один співробітник ДСНС загинув, ще вісім поранені, уточнили в МВС

Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Херсона загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще вісім поранені, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Один загиблий та вісім поранених працівників ДСНС у Херсоні. Наші герої без зброї проводили відновлювальні роботи, коли російські терористи почали шквальний обстріл", - написав Клименко в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, пораненим надають невідкладну медичну допомогу.

"Родині та близьким загиблого - щирі співчуття. Вбивати рятувальників під час ліквідації однієї з найбільших техногенних катастроф - це ницість та прояв страху", - написав Клименко.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також вніс зміни до допису в телеграм-каналі, написавши про вісьмох поранених рятувальників.

Теги: #херсон #гсчс #обстрелы

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