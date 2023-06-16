Окупанти продовжують перекидати свої військові частини до Бахмута, у ЗСУ є перевага в якості, точності та мотивації - Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Бахмута Донецької області, де поставив завдання командуванню бригад і тактичних угруповань, які там діють, і повідомив про просування українських сил на цьому напрямку.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії", - написав Сирський у телеграмі у п'ятницю.

Він наголосив, що метою ЗСУ є визволення українських територій і в них є для цього перевага. "Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання - деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації… Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - додав Сирський.