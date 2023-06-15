ЗСУ ліквідували 580 окупантів, гелікоптер, 9 БПЛА, 27 од. авто і спецтехніки, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 12 танків противника

ЗСУ ліквідували 580 окупантів, один гелікоптер, дев'ять БПЛА, 27 одиниць автомобільної та спецтехніки, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем, 12 танків, три крилаті ракети та одну РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06. 23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 217910 (+580) осіб ліквідовано, танків - 3955 (+12) од., бойових броньованих машин - 7667 (+14) од., артилерійських систем - 3793 (+10) од., РСЗВ - 604 (+1) од., засобів ППО - 364 (+0) од, літаків - 314 (+0) од., вертольотів - 301 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3333 (+9), крилатих ракет - 1199 (+3), кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6506 (+24) од., спеціальної техніки - 519 (+3)", - зазначено в повідомленні.