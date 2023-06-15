Події

08:54 15.06.2023

ЗСУ ліквідували 580 окупантів, гелікоптер, 9 БПЛА, 27 од. авто і спецтехніки, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 12 танків противника

1 хв читати
ЗСУ ліквідували 580 окупантів, гелікоптер, 9 БПЛА, 27 од. авто і спецтехніки, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем і 12 танків противника

ЗСУ ліквідували 580 окупантів, один гелікоптер, дев'ять БПЛА, 27 одиниць автомобільної та спецтехніки, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем, 12 танків, три крилаті ракети та одну РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06. 23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 217910 (+580) осіб ліквідовано, танків - 3955 (+12) од., бойових броньованих машин - 7667 (+14) од., артилерійських систем - 3793 (+10) од., РСЗВ - 604 (+1) од., засобів ППО - 364 (+0) од, літаків - 314 (+0) од., вертольотів - 301 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3333 (+9), крилатих ракет - 1199 (+3), кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6506 (+24) од., спеціальної техніки - 519 (+3)", - зазначено в повідомленні.

Теги: #зсу #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 15.06.2023
Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках - Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках - Генштаб ЗСУ

19:18 14.06.2023
Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 23 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:57 14.06.2023
Просування ворога за минулий тиждень і два дні поточного не зафіксовано - Маляр

Просування ворога за минулий тиждень і два дні поточного не зафіксовано - Маляр

18:20 14.06.2023
Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

16:04 14.06.2023
Сили оборони України: На бердянському напрямку ворог веде активну оборону, на авдіївському продовжує штурмові дії

Сили оборони України: На бердянському напрямку ворог веде активну оборону, на авдіївському продовжує штурмові дії

14:24 14.06.2023
СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який хотів злити окупантам напрямки українського контрнаступу

СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який хотів злити окупантам напрямки українського контрнаступу

13:16 14.06.2023
Українські сили за добу пройшли вперед на Бахмутському напрямку від 200-500 м, на Запорізькому - від 300-350 м - Маляр

Українські сили за добу пройшли вперед на Бахмутському напрямку від 200-500 м, на Запорізькому - від 300-350 м - Маляр

12:23 14.06.2023
Каховське водосховище вже втратило 70% води - "Укргідроенерго"

Каховське водосховище вже втратило 70% води - "Укргідроенерго"

09:36 14.06.2023
Над Україною вночі ліквідовано 12 повітряних цілей противника - Повітряні сили

Над Україною вночі ліквідовано 12 повітряних цілей противника - Повітряні сили

08:59 14.06.2023
ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

ЗСУ за добу ліквідували 680 окупантів, 17 артилерійських систем, 15 БПЛА, 13 крилатих ракет, 18 танків противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ знищили 22 повітряні цілі противника

Окупанти атакують південь України за допомогою БПЛА - ОК "Південь"

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

Україна та Польща спільно напрацьовують конкретний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі – Зеленський за підсумками розмови з Дудою

Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

ОСТАННЄ

Уночі Харків зазнав чергової атаки БПЛА, їх збили - голова ОВА

Ворог обстріляв Кривий Ріг крилатими ракетами, один чоловік дістав поранення середньої тяжкості

ПС ЗСУ знищили 22 повітряні цілі противника

У небі над Одеською областю за попередньою інформацією силами ППО ліквідовано 13 БпЛА

Рівень води у Херсоні за добу спав ще на 45 см, і на вечір середи становив 2 метри – голова ОВА

Окупанти атакують південь України за допомогою БПЛА - ОК "Південь"

За добу ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади Сумської області, є поранений

15 червня: Яке сьогодні свято

Єрмак із радником прем'єра Великої Британії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА