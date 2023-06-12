Події

13:11 12.06.2023

Саміт миру не буде повним без країн Глобального Півдня - Єрмак

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Бразилію запросять на Всесвітній саміт миру, на якому обговорюватимуть Формулу миру президента Володимира Зеленського, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зараз триває організація цього саміту, про що розповів CNN Brasil. Вважаю, що саміт не буде повним без участі країн Глобального Півдня, зокрема Бразилії, Індії, Китаю, Саудівської Аравії та країн Африки", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Україна дуже зацікавлена в розвитку відносин із Бразилією, у нашому стратегічному партнерстві. І ми готові зробити все від нас залежне для досягнення цієї мети", - заявив він.

Теги: #саміт_миру

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