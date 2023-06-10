10 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 472 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 472 RUSSIAN AGRESSION

10 червня відзначають Всесвітній день морозива, Всесвітній день модерну, Всесвітній день публічного в'язання.

Ще сьогодні День Португалії, День прикордонника в Республіці Молдова, День Армії та Арабського Відродження в Йорданії, в Японії - День годинника, в Італії - День ВМС.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Халкидонського, сповідника.

Всесвітній день морозива

Вважається, що саме 10 червня 1786 року в США почався масовий продаж морозива. Тож і свято, яке не має офіційного статусу, відзначають саме цього дня.

Всесвітній день модерну

Свято започатковано 2013 року за ініціативи угорського журналу Szecessziоs Magazin і проведено в Музеї прикладного мистецтва там же, в Будапешті.

Всесвітній день публічного в'язання

Уперше Всесвітній день в'язання на публіці відбувся в Парижі. Придумала цю забаву, що стала традицією, любителька в'язання Даніель Лендес. Згодом публічним в'язанням захопилися жительки інших країн.

Усі, хто любить в'язати спицями або гачком, збираються в якомусь громадському місці міста - у парку, у сквері, у кафе - і віддаються своєму улюбленому заняттю.

Ще цього дня:

1907 - Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1909 - Пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS;

1917 - У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1943 - Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку;

1950 - Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести в Німеччині референдум щодо ідеї об'єднання країни;

1964 - У Москві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1967 - СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991);

1984 - Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

Церковне свято

Преподобний Микита сповідник, єпископ Халкидонський, жив у 2-й половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був зведений у сан єпископа. Святитель вирізнявся милосердям, завжди допомагав жебракам, у своєму домі приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за скривджених. За царювання іконоборця Льва Вірменина (813-820) святитель Микита мужньо викривав іконоборчу єресь і переконував своїх вірян поклонятися святим іконам Христа, Божої Матері та угодників Божих. Переніс багато страждань від нечестивого імператора і його однодумців-іконоборців, був підданий мукам і відправлений у заслання. Святий сповідник Микита помер на початку IX століття. Біля його мощей відбувалися чудеса зцілення.

Іменини: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.