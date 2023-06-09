Росія продовжує сповільнювати роботу "зернового коридору", ймовірно намагаючись домогтися відновлення експорту аміаку через Україну - британська розвідка

Росія майже напевно продовжує перешкоджати експорту зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи, навмисно сповільнюючи перевірки й активно блокуючи деякі судна, йдеться у звіті оборонної розвідки Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у твіттері.

"Наразі лише одне або два судна перевіряють за день, порівняно з шістьма-вісьмома восени 2022 року", - наголошують у повідомленні.

Британська розвідка припускає, що Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак із Росії через Україну. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і не працює.

"Імовірно, російська риторика та перешкоджання Чорноморській зерновій ініціативі лунатимуть за декілька тижнів до наступного остаточного терміну продовження 16 липня 2023 року", - наголошується в повідомленні.