Події

10:58 09.06.2023

Росія продовжує сповільнювати роботу "зернового коридору", ймовірно намагаючись домогтися відновлення експорту аміаку через Україну - британська розвідка

1 хв читати

Росія майже напевно продовжує перешкоджати експорту зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи, навмисно сповільнюючи перевірки й активно блокуючи деякі судна, йдеться у звіті оборонної розвідки Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у твіттері.

"Наразі лише одне або два судна перевіряють за день, порівняно з шістьма-вісьмома восени 2022 року", - наголошують у повідомленні.

Британська розвідка припускає, що Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак із Росії через Україну. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і не працює.

"Імовірно, російська риторика та перешкоджання Чорноморській зерновій ініціативі лунатимуть за декілька тижнів до наступного остаточного терміну продовження 16 липня 2023 року", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 08.06.2023
На більшості напрямків фронту ініціатива належить Україні - британська розвідка

На більшості напрямків фронту ініціатива належить Україні - британська розвідка

10:25 07.06.2023
Підрив Каховської ГЕС навряд чи загрожує безпеці ЗАЕС - британська розвідка

Підрив Каховської ГЕС навряд чи загрожує безпеці ЗАЕС - британська розвідка

10:39 06.06.2023
Бої на багатьох ділянках фронту активізувалися, при цьому в лавах окупантів зростає ворожнеча - британська розвідка

Бої на багатьох ділянках фронту активізувалися, при цьому в лавах окупантів зростає ворожнеча - британська розвідка

11:22 04.06.2023
У РФ почали переслідувати за демонстрацію синіх і жовтих предметів, вважаючи це прихованою підтримкою України - британська розвідка

У РФ почали переслідувати за демонстрацію синіх і жовтих предметів, вважаючи це прихованою підтримкою України - британська розвідка

11:10 03.06.2023
РФ продовжує перекидати регулярні частини в Бахмутський сектор - британська розвідка

РФ продовжує перекидати регулярні частини в Бахмутський сектор - британська розвідка

10:10 02.06.2023
РФ розгорнула війська у Бєлгородській області для стримування партизанських рейдів - британська розвідка

РФ розгорнула війська у Бєлгородській області для стримування партизанських рейдів - британська розвідка

10:19 30.05.2023
Військові видатки РФ у 2022 році зросли щонайменше до 4,1% ВВП, майже точно вони набагато вищі - британська розвідка

Військові видатки РФ у 2022 році зросли щонайменше до 4,1% ВВП, майже точно вони набагато вищі - британська розвідка

11:10 26.05.2023
У британській розвідці повідомляють про різке зростання кількості парамілітарних "козачих" формувань в окупованому Криму

У британській розвідці повідомляють про різке зростання кількості парамілітарних "козачих" формувань в окупованому Криму

09:57 24.05.2023
Зусилля РФ зі зміцнення дисципліни зосереджені на патріотичному завзятті, а не на усуненні причин розчарування солдатів - британська розвідка

Зусилля РФ зі зміцнення дисципліни зосереджені на патріотичному завзятті, а не на усуненні причин розчарування солдатів - британська розвідка

11:04 23.05.2023
Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці, вже з прямими партизанськими діями - британська розвідка

Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці, вже з прямими партизанськими діями - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів - спецслужба

ДСНС: На Херсонщині 46 населених пунктів підтоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Рівень Каховського водосховища знизився за добу на метр - до 11,74 м

У Звягелі загинула одна людина і троє поранені внаслідок нічної атаки РФ

ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

ОСТАННЄ

Абсолютна більшість українців не допускає територіальних поступок для припинення війни - опитування КМІС

Камишін: Комісія перевірила в Києві 91% укриттів, менше ніж половина - з вільним доступом

Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів - спецслужба

ДСНС: На Херсонщині 46 населених пунктів підтоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Київщина готова прийняти понад 3 тис. жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, - голова ОВА

Рівень Каховського водосховища знизився за добу на метр - до 11,74 м

Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд - ЗМІ

За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см, затопленими залишаються понад 3600 будинків

У Херсонській області дві людини загинули і 17 поранені в результаті обстрілу окупантів

Кулеба і Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу і саміт НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА