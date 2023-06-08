Події

16:55 08.06.2023

"Київводоканал" спростував інформацію про холерну паличку у воді

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"Київводоканал" спростував інформацію про холерну паличку у воді

Дані про можливий спалах холери через холерну паличку у воді, що поширилися в мережі, не відповідають дійсності і, найімовірніше, спрямовані на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення, повідомляє "АК "Київводоканал".

"Київводоканал" повідомляє, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки. Жодних відхилень від чинних державних санітарних правил та норм наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна", - наголошується в повідомленні.

Зазначено, що інформацію про якість води в Києві щодня публікують на офіційному сайті "Київводоканалу" та сторінці у фейсбуці.

Теги: #холера #київводоканал #спростування

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