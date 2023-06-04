Події

20:40 04.06.2023

Настане час, коли діти в Україні будуть захищені від російського зла - Зеленський

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Настане час, коли діти в Україні будуть захищені від російського зла - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що настане час, коли діти в Україні та будь-якій країні будуть захищені від російського зла.

"Сьогодні в нашій державі – день памʼяті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ще з 14-го року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів у Кремлі, у Москві не відчула себе вождями, які нібито мають право вершити долю народів", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Кожен із цих бандитів буде засуджений. Я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють усі необхідні правові інституції. І сьогодні, у цей день памʼяті, я хочу подякувати усім у світі, хто підтримує наші зусилля заради справедливості. Заради покарання кожного, хто приніс на нашу землю терор, кожного, хто вбиває й депортує дітей і дорослих", - сказав Зеленський.

Він висловив подяку "всім у світі, хто допомагає роботі Міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі. І хто допомагає нам організувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, щодо того первісного злочину, який породив усі інші страшні злочини цієї війни".

"Хай вироки щодо рашистів, які вони одного дня почують на лаві підсудних, – законні та справедливі вироки – будуть свідченням того, що світ все ж таки берегтиме життя, берегтиме цивілізованість. І що все ж таки настане той час, коли діти на Землі – в Україні та будь-де ще – будуть захищені від такого зла, як російське зло, і від таких агресій", - сказав президент.

 

 

Теги: #діти #відеозвернення #зеленський

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