Події

05:30 30.05.2023

За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

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За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА


За останню добу окупанти здійснили вже 3 напади на Київ, під час останньої атаки використовували винятково безпілотники "Шахеди", 20 із них вдалося ліквідувати, повідомили у Київській міській військовій адміністрації у вівторок уранці.

"За останні 24 години ворог здійснив уже 3 напади. Причому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражувальними боєприпасами "Shahed"", - зазначається у зведенні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

У КМВА підкреслюють, що напад був масований, з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

"За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів. (Остаточні дані - у звітах Генштабу та Повітряних Сил)", - вказується в повідомленні.

За інформацією, що уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

У Голосіївському - через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло загоряння на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 жителів. Попередньо, одна людина загинула, троє травмовані. Імовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.

У Печерському районі уламками пошкоджено автомобілі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.

У Подільському - на нежитлову забудову.

У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

На всіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо постраждалих і руйнувань оновлюються й уточнюються.

 

Теги: #київ #ракети #атаки_рф #дрони

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