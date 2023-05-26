Сенатор США Грем: Що швидше Україні буде надано ATACMS і касетні боєприпаси, то більше життів буде врятовано і РФ швидше виведе свої війська

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія), який прибув до України втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ, висловив упевненість у перемозі України та заявив про необхідність якомога швидше надати Україні далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси.

"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", - заявив Грем на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він наголосив, що передача ATACMS і касетних боєприпасів зможе зробити "ймовірний успіх на фронті більшим, врятує українські життя і прискорить виведення російських військ з території України".

"Чому ми досі не надали далекобійну зброю? Я маю намір поінформувати моїх колег-сенаторів, що потрібно спонукати адміністрацію Байдена надати ATACMS ЗСУ", - наголосив він.

Грем також переконаний, що росіяни не хочуть бути в Україні, а українці готові боротися до останнього, щоб звільнити свою країну.

"Дайте українцям, що їм потрібно, - вони виграють. Якщо вони переможуть, то і ми також", - заявив сенатор.

Сенатор висловив захоплення "переродженням НАТО" і заявив, що Путін зробив для активізації НАТО більше, ніж будь-який президент США.

"Ми маємо надати Україні F-16, не лише країни - партнери НАТО. Ми маємо відкрити тренувальні центри в США, не лише в Європі. Я ціную те, що робить адміністрація Байдена, я працюю з ними, але ми маємо робити все необхідне, щоб дозволити Україні перемогти РФ", - сказав він.

Грем запевнив, що "щонайменше дві третіх сенаторів-республіканців вважають підтримку України найважливішим інтересом США".

Також він висловив упевненість, що "Путін не зупиниться на Україні, якщо українці його не зупинять".

"Я тут, щоб сказати народу України, що ми обиратимемо нового президента у 2024 році, але Конгрес повністю впевнений і допоможе зробити так, щоб РФ програла й Україна виграла", - заявив він.

Грем вважає, що перемоги на полі бою будуть, і вони надихнуть Конгрес і союзників зробити більше.

Крім того, за прогнозами Грема, коли Сенат США затвердить федеральний бюджет, там буде велика підтримка України.

Він також сказав, що хотів би зробити більше для розслідування російських воєнних злочинів в Україні.

"Найкращий спосіб захистити світовий порядок - зробити так, щоб Путін програв", - додав сенатор.

Він наголосив, що хоче переконатися, що озброєння, яке надають США, допоможе зробити контрнаступ ЗСУ успішнішим.

За словами Грема, "це може не бути магічна зброя, але комбінація зброї творить магію".

"Це мій третій візит. Перший раз, коли я приїхав, - захоплювався бажанням українців боротися. Вдруге, коли я приїхав, - я був вражений тим, як швидко вони вчаться. Після третього візиту я їду з переконанням, що вони можуть перемогти", - заявив сенатор.

Грем упевнений, що війна в Україні завершиться програшем Путіна і розширенням НАТО. За його словами, Путіна можна "номінувати на людину року за версією НАТО".

"Час на нашому боці, не на боці Путіна. Стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Він наголосив, що Україна безумовно переможе і стане членом НАТО та ЄС.