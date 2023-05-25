Зеленський призначив екскерівника підрозділу НАБУ Наумюка на посаду заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №298/2023 глави держави від 25 травня оприлюднено на його офіційному сайті.

Раніше Наумюк очолював підрозділи детективів у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. У 2012-2015 роках був завідувачем двох різних кафедр у Національній академії СБУ.