Події

13:44 25.05.2023

Зеленський призначив екскерівника підрозділу НАБУ Наумюка на посаду заступника голови СБУ

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Зеленський призначив екскерівника підрозділу НАБУ Наумюка на посаду заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №298/2023 глави держави від 25 травня оприлюднено на його офіційному сайті.

Раніше Наумюк очолював підрозділи детективів у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. У 2012-2015 роках був завідувачем двох різних кафедр у Національній академії СБУ.

 

Теги: #сбу #наумюк_сергей

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