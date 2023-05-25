25 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 456 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 456 RUSSIAN AGRESSION

25 травня - Міжнародний день зниклих дітей, Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом, Всесвітній день щитовидної залози, День рушника, Всесвітній день Таро, День Африки.

В Україні - День філолога, День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

У Йорданії - День незалежності, День нації в Аргентині - річниця першого незалежного уряду, у Перу - День клоуна, у Франції - Гран-прі Монако.

Православна церква - День пам'яті Епіфанія Кіпрського, Вознесіння Господнє.

День державної служби спецзв'язку та захисту інформації України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25 травня Дня державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в 2021 році.

"З огляду на значення державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для гарантування національної безпеки та захисту державного суверенітету України, її інформаційного простору, постановляю встановити в Україні професійне свято - День державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня", ідеться в указі.

День філолога в Україні

День філолога 2022 присвячений усім професіоналам, які працюють із мовами. Свято слідує одразу після Дня слов'янської писемності. Цього дня варто привітати викладачів філологічних факультетів, мовознавців, перекладачів, лінгвістів і просто поціновувачів української мови. У День філолога проводять конкурси, олімпіади, літературні вечори та конференції.

Міжнародний день зниклих дітей

Для багатьох країн світу 25 травня - це Міжнародний День зниклих дітей. Його символ - зображення синьої незабудки.

Цього дня, 1979 року, дорогою додому зник американський шестирічний школяр Евіан Пейтс, його довго шукали, справа набула широкого резонансу, але пошуки не увінчалися успіхом. Через 4 роки після цієї події президент США Рональд Рейган оголосив 25 травня Національним днем зниклих дітей, а ще за рік, у 1984-му, було засновано Національний центр пошуку зниклих і експлуатованих дітей. Незабаром цю ініціативу підтримали і в низці європейських країн, і 1997 року було створено Міжнародний центр пошуку зниклих і експлуатованих дітей (ICMEC). Саме за його ініціативою 2010 року і було засновано Міжнародний День зниклих дітей і встановлено його дату - 25 травня.

Всесвітній день щитоподібної залози

Дата увійшла до календаря 2009 року, коли Європейська тироїдна асоціація запропонувала відзначати цей день на міжнародному рівні. Ініціативу підтримали й інші лікарські спільноти подібного спрямування, що працюють в Азії, Північній і Латинській Америці.

Згідно з медичною статистикою, на різні неполадки в роботі щитоподібної залози страждає до третини населення планети. Вузлові утворення виявляють у 30 відсотків дорослих людей, зоб (збільшення залози внаслідок дефіциту йоду) - у 10-30 відсотків.

Тим часом більшість захворювань цього важливого органу на сьогодні вважаються виліковними. Щодо захворювань, спричинених дефіцитом йоду, то їм цілком можна запобігати - наприклад, за допомогою програм загального йодування харчової солі, яка діє в багатьох країнах світу. Джерелами йоду в харчуванні слугують морепродукти: морська капуста, кальмари, печінка тріски, морська риба, креветки.

У Всесвітній день щитоподібної залози медичні організації проводять спеціалізовані акції - конференції, форуми, семінари, на яких обговорюють питання діагностики, лікування та профілактики захворювань.

День рушника

Щороку 25 травня шанувальники творчості відомого британського письменника Дугласа Адамса відзначають День рушника. Упродовж дня вони носять усюди з собою рушник, не розлучаються з ним ні на хвилину, таким чином віддають данину пам'яті своєму улюбленому письменнику.

Англійський письменник, драматург і сценарист Дуглас Адамс (1952-2001), автор таких гумористичних фантастичних творів, як "Автостопом по галактиці" і "Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі". Саме у своєму романі "Автостопом по галактиці", який здобув всесвітню популярність, він описав рушник як незамінну для автостопщика річ, чи то мандрівки земними дорогами, чи то міжгалактичними просторами.

Ще цього дня:

1926 - Убивство Симона Петлюри;

1996 - У Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований 1919 року;

2014 - В Україні обрано Президента України Петра Порошенка;

2020 - У Міннеаполісі (США) під час затримання було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

Вознесіння Господнє

Щорічно на 40 день після Великодня, у четвер 6-го тижня після Великодня, весь православний світ відзначає одне з двунадесятих свят церковного року - Вознесіння Господнє.

Назва свята відображає суть події - це Вознесіння на Небо Господа Ісуса Христа, завершення Його земного служіння. Число 40 - не випадкове. У всій Священній історії це був час закінчення великих подвигів. За законом Мойсея в 40-й день немовлята повинні були приноситися батьками в храм, до Господа. І тепер у сороковий день після Воскресіння, нібито після нового народження, Ісус Христос мав увійти до небесного храму Свого Отця, як Спаситель людства.

Перемігши смерть, цей страшний наслідок гріха, і давши тим самим можливість воскреснути у славі, Господь підніс у Своїй особі людську природу, включно з тілом людини. Тим самим Господь відкрив кожному можливість у загальному Воскресінні піднестися у вищу обитель світла до самого Престолу Всевишнього.

День пам'яті Епіфанія Кіпрського

Цього дня відзначається пам'ять Епіфанія Кіпрського - одного з ранніх отців церкви, який прославився несамовитим викриттям єресей. Епіфаній багато подорожував, проте освіта його залишала бажати кращого. Відомо, що він вкрай негативно ставився до античної культури та філософії.

Іменини: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен.