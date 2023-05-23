Події

14:41 23.05.2023

Навчання українських льотчиків на F-16 поки що не розпочалося - Ігнат

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Навчання українських льотчиків на F-16 поки що не розпочалося - Ігнат

Навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 поки що не розпочалося, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Триває процес підготовки... Є передові групи, які виїхали в країни, що можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як відбуватиметься цей процес. Самих пілотів, як таких, у цих країнах ще немає", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок.

Він додав, що "скільки пілотів проходитимуть навчання, не повідомлятимемо, ...і велику кількість не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати".

Теги: #навчання #f_16

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