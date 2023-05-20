СБУ оголосила про підозру мешканці Одеси за заклики підтримувати росіян

Правоохоронці виявили, що мешканка Одеси у соціальних мережах закликала людей підтримувати росіян, за це їй оголосили про підозру, повідомила прес-служба управління СБУ на Одещині.

"Жінка активно закликала у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовувала їхні військові злочини. Маючи проросійські настрої, вона поширювала публікації, спрямовані на дискредитацію державних органів влади та Сили оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисницею виявилася місцева мешканка. Деструктивний контент агітатор брала із російських спільнот та пропагандистських інтернет-ресурсів.

Під час обшуку на місцях проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютери з доказами протиправної діяльності. Їй оголосили підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України.