Події

04:39 20.05.2023

СБУ оголосила про підозру мешканці Одеси за заклики підтримувати росіян

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Правоохоронці виявили, що мешканка Одеси у соціальних мережах закликала людей підтримувати росіян, за це їй оголосили про підозру, повідомила прес-служба управління СБУ на Одещині.

"Жінка активно закликала у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовувала їхні військові злочини. Маючи проросійські настрої, вона поширювала публікації, спрямовані на дискредитацію державних органів влади та Сили оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисницею виявилася місцева мешканка. Деструктивний контент агітатор брала із російських спільнот та пропагандистських інтернет-ресурсів.

Під час обшуку на місцях проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютери з доказами протиправної діяльності. Їй оголосили підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України. 

 

Теги: #україна #одеса #події #колаборант

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