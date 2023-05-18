Українська авіація за добу завдала шести ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала за минулу добу шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, від початку поточної доби українські захисники знищили 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних безпілотних літальних апаратів різного типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів", - зазначено у зведенні Генштабу.