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18:49 18.05.2023

Українська авіація за добу завдала шести ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала шести ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала за минулу добу шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, від початку поточної доби українські захисники знищили 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних безпілотних літальних апаратів різного типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів", - зазначено у зведенні Генштабу.

Теги: #авіаудари

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