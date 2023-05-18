Окупанти обстріляли Циркуни біля Харкова, під завалами приватного будинку може бути людина

Село Циркуни Харківського району Харківської області, за попередніми даними, зазнало російського обстрілу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, приліт був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання в приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. На місці працюють усі екстрені служби. Дані уточнюються", - написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у Харкові.

Циркуни розташовані в безпосередній близькості від Харкова, виходять на Харківську окружну автомобільну дорогу.