Події

15:23 18.05.2023

Окупанти обстріляли Циркуни біля Харкова, під завалами приватного будинку може бути людина

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Село Циркуни Харківського району Харківської області, за попередніми даними, зазнало російського обстрілу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, приліт був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання в приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. На місці працюють усі екстрені служби. Дані уточнюються", - написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у Харкові.

Циркуни розташовані в безпосередній близькості від Харкова, виходять на Харківську окружну автомобільну дорогу.

Теги: #харківська_область #обстріл

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