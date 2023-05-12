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09:13 12.05.2023

Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені - Остін

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Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені - Остін

Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж, коли мають завершитися програми тренування українських військових для роботи на них, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці розпочали навчання. На той час, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", - заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті в четвер, повідомляє "Голос Америки".

Відповідаючи на запитання про те, чи можна прискорити постачання 31 танка Abrams Україні, Остін додав, що строки пояснюються тим, що американські військові не тільки відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, а й створюють інфраструктуру, що підтримуватиме роботу цих танків, які є новою технікою для українців.

"Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших досить складних систем. Але ми намагаємося якомога швидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе до початку осені", - сказав Остін.

 

Теги: #остін #abrams

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