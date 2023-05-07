7 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 438 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 438 RUSSIAN AGRESSION

7 травня відзначають Міжнародний день планетаріїв.

В Угорщині та Литві - День матері, День благословення велосипедів у США, День людини моря в Португалії.

Івано-Франківськ святкує 361 день народження.

Православна церква вшановує пам'ять святого Євсевія.

Цього дня, 1995 року Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців, 2016-го, у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

Ще цього дня:

1945 - О 2.41в Реймсі, у штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера було підписано акт про безумовну капітуляцію Німеччини;

1946 - У Токіо засновано компанію "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом - "Sony";

1954 - Уряди США, Франції та Великої Британії відмовилися прийняти СРСР у члени НАТО;

1956 - Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився розпочати кампанію боротьби із курінням, заявивши, що він не впевнений у його шкоді.

Міжнародний день планетаріїв

Міжнародний день планетаріїв відзначають щорічно у багатьох країнах світу. Це свято має європейське "коріння", вперше його провели в Італії 1990 року за ініціативи Асоціації італійських планетаріїв.

Спочатку Міжнародний день планетаріїв проводили в найближчу неділю перед днем весняного рівнодення, пізніше дату святкування було призначено на другу неділю березня. Але у 2023-2025 роках дату святкування вирішено перенести на 7 травня, щоб її можна було прив'язати до знаменної дати в історії планетаріїв: початку регулярної роботи першого планетарію в Німецькому музеї в Мюнхені 7 травня 1925 року.

Статус міжнародного День планетаріїв набув 1994 року, коли його підтримали французькі планетарії. А вже за рік це свято стало відзначатися ще в Бельгії, Польщі, Словаччині, Україні та Чехії. Нині проведення Дня підтримується Міжнародним товариством планетаріїв.

Церковний календар

У християнському іменослові згадується кілька святих Євсевіїв. Найвідоміші серед них - мученик Євсевій, який жив у 1 столітті; Євсевій Нікомидійський, страчений імператором Діоклетіаном на початку 4 століття; преподобний Євсевій Пустельник, який став відлюдником у 4 столітті.

Іменини: Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Євсей, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Фома.