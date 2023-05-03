Події

17:30 03.05.2023

Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

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Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

Американський актор Майкл Дуглас буде нагороджений почесною "Золотою пальмовою гілкою" 76-го Каннського кінофестивалю, повідомили організатори огляду.

"Майкл Дуглас отримає Золоту пальмову гілку на 76-му Каннському фестивалі на знак визнання його блискучої кар'єри, а також участі в кінематографі", - йдеться в повідомленні на сайті кіноогляду.

Нагороду буде вручено акторові під час церемонії відкриття, яка відбудеться 16 травня.

Крім того, під час фестивалю вперше буде показано документальний фільм під назвою "Майкл Дуглас, блудний син".

"Опинитися в Каннах - це завжди ковток свіжого повітря. Фестиваль багато років є чудовою платформою для сміливих творців, зухвалих художників і чудових оповідачів своїх історій. З моменту мого першого приїзду сюди 1979 року з "Китайським синдромом" і до моєї останньої прем'єри "За канделябрами" 2013 року фестиваль завжди нагадував мені, що магія кіно полягає не тільки в тому, що ми бачимо на екрані, а і в його здатності впливати на людей і світ навколо", - сказав Дуглас, слова якого наведено на сайті.

Майкл Кірк Дуглас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі".

Цього року Каннський кінофестиваль триватиме з 16 по 27 травня.

Теги: #дуглас #каннський_кінофестиваль

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