Військова промисловість РФ не справляється з вимогами воєнного часу - британська розвідка

Проблеми з логістикою залишаються головними в російських окупантів, їм бракує боєприпасів для досягнення успіху в наступальних операціях, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Нестача боєприпасів спричиняє внутрішні розбіжності, насамперед між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера", - ідеться у зведенні.

Також у британській розвідці пов'язують із цим і звільнення заступника міністра оборони РФ Михайла Мізинцева.

"Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу", - наголошується в повідомленні.