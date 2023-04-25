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12:01 25.04.2023

Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

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Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

Командири російських штурмових груп у Бахмуті використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням AlpineQuest GPS, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" командувач Східного угруповання ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням AlpineQuest GPS, в якому нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів", - сказав Сирський.

За його словами, у кожній російській бригаді на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовано окремі штурмові загони "Шторм", призначені для відновлення втрачених позицій.

"Для створення сприятливих умов для ведення штурмових дій противник активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи (у тому числі із закритих вогневих позицій), завдає потужного вогневого ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи. Під час штурмових дій обов'язково застосовується БПЛА, завдяки чому противник здійснює коригування вогню артилерії, а командир групи має можливість ефективно керувати підлеглим особовим складом", - сказав Сирський.

У міських умовах, зазначив він, противник застосовує тривалі артилерійські обстріли для вогневого впливу на об'єкт атаки. "Безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується вкрай рідко. Зазвичай проводить наступ у три-чотири "хвилі". Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів", - сказав генерал.

Теги: #зсу #бахмут #сирський

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