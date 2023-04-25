25 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 426 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 426 RUSSIAN AGRESSION

25 квітня відзначають Міжнародний день дочки, День ДНК, Міжнародний день делегата, Всесвітній день боротьби з малярією, Всесвітній день пінгвінів.

У Португалії - День Свободи, День визволення від фашизму в Італії, День визволення Синаю в Єгипті, День АНЗАК - День захисника в Австралії, в Ізраїлі - День пам'яті полеглих у війнах Ізраїлю.

Цього дня, 1994 року, було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

Ще у цей день:

1901 - У штаті Нью-Йорк уперше у світі запроваджено автомобільні номери;

1926 - Відбувся дебют першої машини Алф'єро Мазераті - "Тіро 26", за кермом якої сидів сам конструктор. Він виграв змагання в Тарга-Флоріо (Італія);

1940 - Жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах;

1945 - Розпочалася Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн із напрацювання статуту ООН;

1953 - Утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТУ ППО);

1981 - Понад 100 працівників отримали значні дози радіаційного опромінення під час аварії ядерного реактора на атомній електростанції Цуруга в Японії;

1997 - Росія відмовилася підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність засобів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї;

2008 - У Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-х роковин Чорнобильської катастрофи. Центральною подією наукової конференції була демонстрація фільму "Радіофобія" іспанського режисера Хуліо Сото.

Католицька церква вшановує пам'ять євангеліста Марка.

Православна церква вшановує пам'ять Василя сповідника, єпископа Парійського, ще цього дня Радониця.

Радониця

У вівторок другого тижня після Великодня, через день після Фоминої неділі (або Антивеликодня), православна церква встановила день поминання покійних, перший після свята Великодня.

Цей день називається Радоницею і вважається Великоднем для покійних.

У день Радониці християни символічно розділяють пасхальну радість про воскресіння Спасителя з членами Церкви, які вже покинули цей світ. За свідченням святителя Івана Златоуста, це свято відзначали на християнських цвинтарях уже в давнину.

День пам'яті Василя Парійського

У 8 столітті Василь Парійський служив єпископом у місті Парія, вважався прихильником іконошанування і став жертвою іконоборчих гонінь, що відбувалися в той час у Візантійській імперії.

День пам'яті євангеліста Марка

Святий євангеліст Марк, нині прославлений, один із 70 апостолів, був іудеєм.

Святий апостол Петро в одному зі своїх послань називає Марка своїм сином, з чого можна зробити висновок, що Марк був учнем Петра. Він посилав Марка проповідувати Євангеліє у різних містах і країнах.

Останні апостольські подвиги Марка належали Олександрії, де він і прийняв мученицьку смерть.

День ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу відзначають незвичайне свято - Міжнародний День ДНК (DNA Day), на знак визнання важливості генетики і наукових досягнень, зроблених у цій галузі.

Таку дату обрали на згадку про те, що 25 квітня 1953 року в журналі Nature вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік спільно з Морісом Вілкінсом і Розалінд Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК.

Рівно 50 років по тому, 25 квітня 2003 року, було оголошено, що проєкт із розшифрування генома людини близький до завершення. Додатковий аналіз деяких ділянок геному все ще не закінчено, проте основну роботу над проєктом завершена.

Всесвітній день боротьби проти малярії, що відзначається щорічно 25 квітня, заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) на її 60-й сесії в травні 2007 року. День присвячений пропаганді глобальних зусиль щодо забезпечення ефективної боротьби проти малярії.

Малярія - група інфекційних захворювань, що передаються людині під час укусів одного з видів комарів. Хвороба, як правило, супроводжується лихоманкою, ознобом, збільшенням розмірів печінки та селезінки.

Всесвітній день пінгвінів

25 квітня відзначають екологічне свято - Всесвітній день пінгвінів, що закликає людей пам'ятати про необхідність збереження тваринного різноманіття нашої планети загалом і різноманіття її окремих регіонів і представників зокрема.

Іменини: Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа, Сергій.