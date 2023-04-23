23 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 424 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 424 RUSSIAN AGRESSION

23 квітня відзначають - Всесвітню ніч книги, День Шекспіра, Міжнародний день творця, Всесвітній день лабораторій, Міжнародний день іспанської мови, Міжнародний день англійської мови, День водія шкільного автобуса, Всесвітній день книжок та авторського права.

В Україні - День психолога, у Німеччині - День німецького пива, в Іспанії - Сан-Хорхе (День Святого Георгія), у Туреччині - День національної незалежності.

Цього дня, 1959 року, було створено Спілку журналістів України; 1975 року в Києві відкрито Музей книги і друкарства; 2014 року засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас".

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33-х.

Ще цього дня:

1991 - Парламент України ухвалив закон про свободу совісті;

1992 - У Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі "Макдональдс" (на 700 місць);

1996 - На згадку померлих цього дня 1616 року письменників світового масштабу Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра та Інки Гарсіласо де ла Веги, які померли 1616 року, ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги;

2005 - В YouTube було опубліковано перше відео з назвою "Я в зоопарку";

2007 - У багатьох країнах світу з ініціативи ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху.

Церковний календар

23 квітня в церковному календарі - день пам'яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зинона, Олександра, Феодора і 33 інших. Святі жили в Африці в III столітті, за часів правління Фортуната. Постраждали за віру в Христа, коли той велів мучити всіх православних, які потраплять до його в'язниці. Багато хто, побачивши знаряддя тортур, відрікалися від Бога, але 40 мучеників залишалися вірними. Їх довго катували, намагаючись змусити відректися від Христа. Але їхні молитви тільки зруйнували язичницький храм.

Іменини: Юрій, Олександр, Африкан, Зенон, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.