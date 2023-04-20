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07:00 20.04.2023

20 квітня: Цей день в Україні та в світі

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20 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 421 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 421 RUSSIAN AGRESSION

20 квітня у світі відзначають День китайської мови та День подяки волонтерам.

У Мексиці - День захисту дітей, у Бразилії - День дипломата.

Православна церква вшановує пам'ять святої Акилини, преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського.

День китайської мови

Свято присвячується засновнику китайської писемності історику Цан Цзе. Побутує думка, що він придумав піктограми, які лягли в основу ієрогліфів. Завдяки цьому винаходу Китай відмовився від вузликового письма.

День подяки волонтерам

Волонтерський рух виник у Франції 1920 року. Тоді молодь об'єдналася, щоб відновити зруйновані після Першої світової війни міста. До України цей рух дійшов у 1990-х роках. Волонтери активно допомагають ЗС України та мирним жителям, роблять усе необхідне, щоб наблизити перемогу.

Ще цього дня:

1902 - Подружжя Кюрі вперше отримало чистий радій;

1918 - Слов'янська група Окремої Запорізької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов'янськ у Донецькій області;

1940 - У США продемонстровано перший електронний мікроскоп;

1949 - Відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру;

1989 - Влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні;

2000 - У Броварах у житловий будинок влучила тактична ракета, загинуло троє людей, п'ятеро були поранені;

2001 - Китай офіційно виключив гомосексуальність із переліку психічних захворювань;

2010 - Вибух нафтової платформи Deepwater Horizon у Мексиканській затоці біля узбережжя США, що перетворився на техногенну катастрофу.

Церковний календар

Акилина жила в місті Синопі. Коли за часів імператора Максиміана почалися гоніння на християн, диякона Руфіна, з яким вона була знайома, ув'язнили за обвинуваченням у сповідуванні православної віри. Акилина приходила до нього, всіляко підтримувала і дбала про те, щоб він не занепав духом. За це її також заарештували.

В ув'язненні Акилина і Руфін не припинили вести проповіді і багатьма чудесами змогли навернути до християнської віри 200 солдатів. Про це донесли правителю. Він наказав обезголовити Акилину, диякона Руфіна і всіх новонавернених воїнів.

Іменини: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акилина, Євдокія.

Теги: #20квітня

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06:53 20.04.2022
20 квітня: Цей день в Україні та в світі

20 квітня: Цей день в Україні та в світі

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