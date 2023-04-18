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19:07 18.04.2023

Пенсіонери, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсії через міжнародні перекази - Мінреінтеграції

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Пенсіонери, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсії через міжнародні перекази - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів України передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Прийнята урядом постанова розробило Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Отже, зазначені категорія пенсіонерів зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України ", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Для отримання пенсії постанова передбачає можливість укладення договорів банківського рахунку з українськими банками. Йдеться про банки, що не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, зокрема банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.

Так, якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом із відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування).

 

Теги: #пенсіонери #мінреінтеграції

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