Події

18:54 13.04.2023

Кулеба закликав здійснити три негайні кроки для забезпечення успіху України на полі бою

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Кулеба закликав здійснити три негайні кроки для забезпечення успіху України на полі бою

Прискорення відправки озброєння, довгостроковість постачань і початок навчання українських льотчиків на винищувачах західного типу - негайні кроки для забезпечення успіху України на полі бою, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Необхідно зробити три негайні кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою. 1. Прискорити постачання раніше обіцяної зброї та боєприпасів; 2. Забезпечити довгострокові додаткові постачання; 3. Розпочати навчання українських льотчиків польотів на бойових літаках західного типу", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #кулеба

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