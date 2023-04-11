Японія передала Ірпеню першу партію будівельної техніки в рамках Проєкту екстреного відновлення України

Японія в рамках Проєкту екстреного відновлення України передала Ірпеню першу партію із семи одиниць будівельної техніки, до кінця року громада отримає ще 29 одиниць техніки.

"Ми дуже добре розуміємо необхідність відновлення України. Японія обрала першочерговий напрям допомоги - waste management, сферу поводження з відходами. Мало просто демонтувати будівлю, потрібно правильно поводитися з такими відходами та використовувати повторно те, що можливо. Без цього етапу не можна перейти на наступний етап відновлення", - наголосив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда на церемонії передання у вівторок.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков подякував уряду Японії та представникам Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA) за постійну співпрацю й підтримку України.

"Лише з початку цього року Україна та Японія домовилися про виділення на потреби відновлення понад $600 млн. Це дає нам змогу оперативно реалізовувати першочергові проєкти з відновлення інфраструктури. Сьогодні уряд України та JICA тісно співпрацюють із представниками органів державної влади, місцевого самоврядування та комунальними підприємствами низки міст, які найбільше постраждали від російської агресії. Ми, зі свого боку, координуємо та забезпечуємо максимальну прозорість і підзвітність для успішної реалізації домовленостей", - повідомив Кубраков.

Уряд Японії виділив для Проєкту екстреного відновлення України (the Programme for Emergency Recovery) грантову допомогу на 75,5 млн японських єн (близько $572 млн), а також ухвалив рішення про надання грантової допомоги розміром $70 млн на підтримку відновлення і реконструкції в Україні через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко, проєкт в Ірпені - перший пілотний загалом у країні, планується, що він допоможе розв'язати питання утилізації будівельного сміття після демонтажу зруйнованих унаслідок агресії РФ будівель не лише в Ірпені, а й в інших постраждалих містах області.

За його даними, загалом на Київщині на сьогодні вже накопичилося 140 тис. тонн будівельного сміття після демонтажу будівель. Близько 30 тис. тонн із цього обсягу вже перероблено, а 110 тис. тонн залишаються на 31 майданчику, на які сміття вивозить кожна громада.

Бойко додав, що це не остаточні цифри, адже наразі демонтовано близько п'ятої частини будівель, визнаних аварійними.

В Ірпені демонтаж здійснюється, зокрема, за рахунок допомоги ПРООН. "Наразі за цією програмою демонтовано 238 об'єктів безпосередньо за фінансової допомоги уряду Японії. Також на демонтаж в Ірпені виділено кошти з обласного бюджету, цього року 25 млн грн", - сказав Бойко.

Планується, що роботи з демонтажу в Ірпені буде завершено до кінця 2023 року.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник гендиректора JICA (Japan International Cooperation Agency) Мурока Наомічі (Murooka Naomichi), окрім Київської області техніку, що допомагає розв'язувати питання з демонтованим будівельним сміттям, незабаром доставлять до Харкова, Дніпра, Миколаєва, Херсона й Одеси.

За його словами, проєкт не обмежується лише технічною допомогою. "Ми хочемо поділитися японським досвідом містобудування. Ми маємо великий досвід у реконструкції, відновленні територій, створенні майстер-планів. Можливо, ми запросимо урядовців до Японії, щоб побачити приклади нашого досвіду і вирішити, як ми можемо вписати його в український контекст", - додав Наоміті.

Передана техніка компанії Komatsu розміщена на майданчику ТОВ "Ірпіньмаш", яке, згідно з відкритими даними, змінило на початку березня 2023 року вид діяльності з виробництва машин і обладнання для видобувної промисловості та будівництва на здавання в оренду власного й орендованого майна.

Від запитання, чи планує Ірпінь стимулювати на території громади розвиток машинобудування, зокрема для вирішення питань демонтажу, перший заступник мера міста Андрій Кравчук не відповів.