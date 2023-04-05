Події

11:45 05.04.2023

У РФ розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань для підтримки затяжної війни в Україні - британська розвідка

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РФ розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми", повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що наразі "опрацьовується питання про випуск частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті"... Після завершення розроблення інвестори з інших країн зможуть купувати суверенний борг Росії, а отже, фінансувати деякі з майбутніх бюджетних дефіцитів Росії. Такі інвестори опосередковано фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що останніми місяцями власні банки РФ були основними організаціями, які купували російський державний борг, однак вони навряд чи зможуть повністю фінансувати очікуваний у майбутньому дефіцит бюджету.

"Російські чиновники, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один зі способів заткнути дірки в російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії здійснити ці заходи", - наголошується у повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

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