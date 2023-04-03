Події

07:15 03.04.2023

Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці

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Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці

Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За результатами обстрілу огляд місця події закінчено. Шестеро людей загинули, 11 поранено", - сказав він в ефірі телемарафону "UAразом" увечері в неділю.

Також, за його словами, пошкодження зазнали об'єкти інфраструктури міста. Зокрема, дитячий садок, 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків, газопровід та інші об'єкти.

Очільник ОВА зазначив, що наразі ступінь пошкоджень встановлено і розпочато відновлення та консервацію тих об'єктів, які вже не зможуть використовуватися.

За його словами, окупанти в неділю обстріляли також Курахове, Торецьк, де пошкоджень зазнали місцеві об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Наразі застосовано всі термінові заходи, щоб енергопостачання було стійким.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Костянтинівки окупантами зросла до 6, поранених - до 8.

Окупанти вранці в неділю обстріляли центр Костянтинівки, внаслідок чого в місті загинули 3 людей, ще 6 дістали поранення.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #донецька

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