Єрмак: Є великі очікування від проведення в Римі конференції з відновлення України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо.

Як повідомляє пресслужба глави держави, співрозмовники обговорили шляхи реалізації домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні 29 березня.

Очільник ОП подякував співрозмовнику за стійку підтримку України з боку Італії в боротьбі за свободу та незалежність.

Він також наголосив, що сьогодні головним завданням є недопущення будь-якого реваншу з боку Росії за минулорічну поразку у війні проти України та прискорення звільнення тимчасово окупованих українських територій, чому сприятиме оперативне надходження необхідної допомоги від держав-партнерів.

"Андрій Єрмак відзначив підтримку Італією резолюції Генеральної Асамблеї ООН про справедливий і сталий мир в Україні. Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Італійської Республіки української формули миру та активну участь в імплементації одного чи кількох її пунктів", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що керівник Офісу президента також розповів про великі очікування від проведення в Римі наприкінці квітня конференції з відновлення України за участю італійських підприємств і представників бізнесу, яка має дати поштовх двостороннім проєктам в енергетиці, інфраструктурі, аграрному секторі, охороні здоров'я та диджиталізації.

"Ми зацікавлені в залученні італійських компаній, які є лідерами в будівництві, розвитку інфраструктури, перевезеннях, енергозабезпеченні, до проєктування відновлення України вже зараз", - наголосив Єрмак.