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07:01 29.03.2023

29 березня: Цей день в Україні та в світі

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29 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 399 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 399 RUSSIAN AGRESSION

29 березня відзначають Всесвітній день фортепіано, День фокусника або День диму і дзеркал, День народження Кока-коли, День, коли Ніагарський водоспад висох, у США - Національний день ветеранів війни у В'єтнамі і Національний день власників малого бізнесу.

29 березня 1864 року у Народному домі Львова відбулася вистава першого в Галичині професійного українського театру.

У цей день у 1881 році народилась українська поетеса Марійка Підгірянка.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Савина.

Всесвітній день фортепіано

29 березня проводиться Всесвітній день фортепіано. Ідея дня належить Нільсу Фраму і групі однодумців, які запропонували це свято відзначати у 88-ий день року, за кількістю білих і чорних клавіш фортепіано.

День народження Кока-коли

У 1886 році фармацевт зі США Джон Пембертон приготував новий напій на основі листя коки, який випустив як ліки проти головного болю. Пізніше з’явився новий напій від нервів - на основі листя коки, вина та кокаїну. Останні інгредієнти вилучили, а саму Кока-колу зробили газованим напоєм для всіх.

День фокусника або День диму і дзеркал

Професійне свято фокусників, циркових майстрів та артистів, які демонструють публіці різноманітні трюки. Фокусники найчастіше використовують мистецтво ілюзії.

Першу записану магічну дію здійснив фокусник Деді, який показував свої фокуси в Стародавньому Єгипті в 2700 році до нашої ери. Йому приписують перший фокус із чашками і кулями.

Ще у цей день:

1910 — У Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром;

1933 — Валлійський журналіст Гарет Джонс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні;

1967 — Арештували діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва;

1973 — Завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передача урядом ДРВ американським властям всіх осіб, взятих у полон з числа військового та цивільного персоналу США;

1976 — «Політ над гніздом зозулі» американська кіноакадемія визнала кращим фільмом США за 1975 рік;

1998 — У Португалії відкрито 16-кілометровий міст «Васко да Гама» через річку Тежу. Його будівництво обійшлося в $ 1 млрд.

Іменини: Олександр, Денис, Роман, Іван, Омелян, Павло.

Теги: #29березня

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07:03 29.03.2022
29 березня: Цей день в Україні та в світі

29 березня: Цей день в Україні та в світі

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