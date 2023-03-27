27 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 397 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 397 RUSSIAN AGRESSION

27 березня відзначають Міжнародний день театру і Міжнародний день віскі.

В Україні - День нефролога, у США - Національний день Джо, в Японії - свято цвітіння сакури, в Іспанії - День паельї.

Цього дня, в 2014 році Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, інші не брали участі в голосуванні.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, пам'ять благовірного великого князя Ростислава Мстиславича Київського, у хрещенні Михайла, преподобного Венедикта Нурсійського, ігумена.

Також сьогодні день вшанування Федорівської ікони Божої Матері. Її просять про легкі пологи, здоров'я дитини та родинне щастя.

Міжнародний день віскі

Щорічно 27 березня відзначається неофіційне свято - Міжнародний день віскі. Дату святкування обрано на честь дня народження Майкла Джеймса Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі.

Міжнародний день театру

Щороку 27 березня світ відзначає творче свято, яке також вважають професійним днем театральних працівників - Міжнародним днем театру. Подію заснував Міжнародний інститут театру, а саме француз Жан Кокто 1961 року. Дата святкування обрана на честь першої театральної вистави в Стародавньому Римі (історичну достовірність цієї події не підтверджено).

День нефролога

27 березня кожного року відзначається професійне свято лікарів-нефрологів.

Нефролог спеціалізується на лікуванні нирок, спочатку допомагає діагностувати проблему, а потім лікувати, якщо це можливо (оскільки більшість ниркових захворювань є хронічними). Лікар-нефролог дбає про максимально комфортне та якісне життя пацієнтів навіть із невиліковними нирковими хворобами.

Відкриття музею Шерлока Холмса в Лондоні

У 1990 році в Лондоні, на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса. Це - перша у світі меморіальна квартира літературного персонажа. Біля входу в музей відвідувачів зустрічає поліцейський, він передоручає їх дівчатам у строгих сукнях часів королеви Вікторії. Вони продають квитки. Також гостей запрошують відвідати крихітний ресторан "Місіс Гадсон", що спеціалізується на стравах вікторіанської епохи.

Квартира великого детектива вирізняється скромними розмірами і повною відповідністю обстановки книгам Артура Конан Дойла. Холмс і Ватсон мали у своєму розпорядженні дві маленькі кімнатки-спальні та вітальню - трохи більшу від спалень. У цих кімнатах розмістили і сифон, і вогнетривку шафу. У квартирі є і куточок хімії, і сосновий стіл, поїдений реактивами. На полицях стоять пухкі альбоми з вирізками і довідники, а на стінах розвішані малозрозумілі діаграми. До речі, в 1999 році, в Лондоні на Бейкер-стріт було відкрито і пам'ятник Шерлоку Холмсу.

Ще цього дня:

1914 - Ігор Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з чотирма пасажирами - 106 км/год;

1964 - Великий Аляскінський землетрус магнітудою 9.2, найсильніший землетрус у Північній Америці і другий за потужністю за всю історію спостережень;

1977 - Два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини. Найбільша катастрофа за історію цивільної авіації.

1998 - FDA дозволило застосування перорального засобу "Віагра" компанії Pfizer при еректильній дисфункції;

1999 - Утворено альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 - Інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві;

2020 - Північна Македонія стала 30-м членом НАТО.

Церковне свято

Православна церква цього дня вшановує преподобного Венедикта Нурсійського, засновника в Європі першого монастирського ордену із суворим статутом. У народному календарі це "День Венедикта", "Федора Скотника". Шанували домашніх тварин і худобу.

У цей день краще не дивитися в дзеркало, щоб не накликати біду, а також працювати з гострими предметами, зброєю. Ще не можна ходити на полювання.

Іменини: Ростислав, Михайло, Бенедикт, Венедикт, Федосій.