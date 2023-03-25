Кабмін вніс до Ради законопроект "Про виноград та продукти виноградарства"

Законопроект "Про виноград та продукти виноградарства" (№9139), який уряд зареєстрував у Верховній Раді 22 березня, спрямований на імплементацію відповідних регламентів ЄС щодо виноградарства та виноробства, енологічних практик, виробництва ароматизованих винних продуктів, використання та вказівок вин.

"Разом з цим метою законопроекту є створення єдиної державної інформаційної системи "Виноградарсько-виноробний реєстр", яка включатиме відомості про: виробників винограду; виноробної продукції; виноградні ділянки; обов'язкові декларації та інші дані про виноробну продукцію, передбачені цим законом, внесення відомостей до який має обов'язковий характер, що забезпечує ефективне адміністрування та державну підтримку галузі виноградарства та виноробства", – йдеться також у пояснювальній записці до законопроекту.

Документ передбачає введення вимог для виробництва та обігу вин, продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів із географічними вказівками, аналогічними сучасним правилам у країнах ЄС. Зокрема, не допускається купажування виробленого в Україні вина з імпортованим вином, а також виготовлених за межами України вин.

Крім того, законопроект передбачає можливість державної підтримки виноградарства та виноробства в рамках загальних законів "Про держпідтримку сільського господарства" та "Про особливості страхування сільгосппродукції з держпідтримкою" без будь-якої деталізації, крім принципів об'єктивності, рівності та пропорційності.

У документі також містяться принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції від виноградного куща до кінцевого продукту, визначаються контролюючі установи та їх повноваження, конкретизуються санкції, зазначається у записці пояснення.